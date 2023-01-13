الأعلى لشؤون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدورى

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، برئاسة مصطفى رفعت القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.





فى بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت، على ثقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوليه منصب القائم بأعمال المجلس الأعلى للجامعات، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد لُطيف لما قدمه من جهود مثمرة خلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح فى منصبه الجديد.

وفى كلمته، أعرب مصطفى رفعت عن سعادته بالتعاون مع أعضاء المجلس، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أمانة المجلس والجامعات المصرية، لتحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمى للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية، وتناول فيه عرض أعمال اللجنة؛ لمتابعة تنفيذ الجامعات الحكومية المصرية لدورها فى المشروع القومى لمحو الأمية منذ تشكيلها فى أغسطس 2019 حتى تاريخه، وعرض إنجازات الجامعات من دورة أكتوبر 2019 حتى يوليو 2022.

كما تناول مساهمة الجامعات فى محو أمية ما يقرب من مليون مواطن، منذ تكليف الجامعات بهذا الملف عام 2019، وذلك إيمانًا من الجامعات بدورها المُجتمعى تجاه القضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030.

واستعرض المجلس التقارير المُقدمة من الجامعات حول الأنشطة الطلابية وأنشطة تنمية الوعى العام والأنشطة القمية التى أقيمت بمشاركة الجامعات، وأكد المجلس على استمرار الاهتمام بالأنشطة التوعوية التى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بكافة التحديات التى تواجه الوطن، والأنشطة الطلابية القمية على مستوى الجامعات، والتى يشارك فيها الطلاب من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، نظرًا لما لها من أهمية كبيرة للطلاب.

حيث تُعتبر الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، والتى تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتعمل على تزويدهم بالمهارات والقدرات التى تُمكنهم من الإبداع وتعزيز قدراتهم على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

وأحيط المجلس علمًا باستعداد جامعة الفيوم لتنظيم المهرجان القمى الأول لشعراء الجامعات المصرية، على أن يُقام خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى 2023/2022، وكذلك عقد اللقاء القمى التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، وفاعلية سفراء النوايا الحسنة، خلال النصف الأول من شهر مايو 2023.