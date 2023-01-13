بيطرى الغربية: تحصين 258 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور، إن إجمالى ما تم تحصينه من الماشية بلغ حتى اليوم الجمعة 258 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى المحافظة.





وأضاف مدير المديرية - فى بيان له اليوم - أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفت إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة. وأشار أنور إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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