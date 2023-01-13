جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن ماراثون الأقصر الدولى له أهمية خاصة ويسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.





جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم الجمعة شارة بدء ماراثون الأقصر الدولى فى دورته الثلاثون صباح اليوم يرافقه المحافظ المستشار مصطفى ألهم واسماعيل الفآر رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير. ويقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسط أجواء رائعة فى أحضان المعالم الأثرية بالبر الغربى فى الأقصر، حيث يشارك فى الماراثون أكثر من 1000 عداء من مختلف دول العالم. ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر استعداد المحافظة لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التى تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة. وفى ختام الماراثون، كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، العدائين الفائزين (رجال- سيدات).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة: ماراثون الأقصر الدولى يسهم فى زيادة الحركة السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.