الرى: خطة استراتيجية لاستخدام الرى الحديث فى مزارع قصب السكر (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض خطة والخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعى، وضعت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) فى مزارع قصب السكر باعتبار أنه يعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.



وأضاف أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بلغت حوالى 325 ألف فدان موزعة على المحافظات على النحو التالى:

(محافظة أسوان 89 ألف فدان – محافظة الأقصر 63 ألف فدان – محافظة قنا 118 ألف فدان – محافظة سوهاج 18 ألف فدان – محافظة المنيا 37 ألف فدان).

كما تعد أجهزة وزارة الموارد المائية والرى خطة لتنفيذ منطقة تجريبية رائدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر تقدر بنحو 533 فدانا، وستتضمن أعمال تطوير تلك المنطقة تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وكذا، فضلا عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى للمشاركة فى التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدا لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقا.

كما يجرى إعداد حزمة من البرامج التدريبية فى المجال المؤسسى والفنى والمالى لبناء قدرات تلك الروابط، بهدف تحقيق إستدامة التشغيل والصيانة لتلك المنظومة، وتمكين روابط مستخدمى المياه من القيام بأداء مهامهم بكفاءة عالية، على أن يعقب ذلك عقد ندوات توعوية وإجراء زيارات حقلية من المزارعين خارج المنطقة المستهدفة لزيارة المنطقة التجريبية للتعرف على مكونات هذه التجربة وما تقدمه من مميزات وذلك فى إطار العمل على نشر فكر التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر.