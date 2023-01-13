السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بحريق كشك محطة الزقازيق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر بنشوب حريق بأحد الأكشاك الخشبية القديمة والخالى من المهمات بجوار محطة الزقازيق.





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