«الأنباء» الكويتية تبرز أهمية التنسيق السياسى بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، تأكيد مصر والمملكة العربية السعودية أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسى لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك فى ضوء مكانتهما المحورية ومسئولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.





وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "مصر والسعودية تؤكدان أهمية دعم وتعزيز التعاون لضمان حرية الملاحة فى الممرات المائية"، أن ذلك جاء فى البيان الختامى الصادر أمس فى ختام اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى عقد فى العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان حيث اتفق الجانبان، فى هذا الإطار، على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.

وأضافت أن الجانبين أدانا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدى لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن الجانبين شددا على رفض أى محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقى والمذهبى، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار والاتفاق على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بكل أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما فى هذا الصدد.