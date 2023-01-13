نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة توافر السلع وتوجيه بتطوير الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق نشاطه فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وعرض وزير الزراعة فى هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذى تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التى يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقاً لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دولياً، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالمياً مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذى انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، وبلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالى 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالى 3,3 مليار دولار.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الأمن الغذائى، وموقف المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك فى إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التى تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها، ومن ثم المساهمة فى الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى".

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.