أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 13 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - الجيزة

يبدأ ولمدة 3 شهور غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو، فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق والقيام بأعمال تركيب الأعمدة الخرسانية والأسترادل الخرسانى "كمر خرسانى من الحجم الكبير يستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن" الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى.

القاهرة

تنطلق قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة سوهاج وتستمر على مدار أسبوع بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مستشفيات قرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج وقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، مع إجراء الفحوصات اللازمة، والعمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة بالمجان فى المستشفى العام بسوهاج، حسب الحالة وحسب التشخيص الطبى.

القاهرة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان "الزيادة السكانية"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

تونس

تنطلق فى تونس فعاليات المؤتمر الثانى للإعلام العربى تحت عنوان "الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا" ويناقش ما يتعلق بالهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا وستقام فعاليته بمشاركة مصرية وعربية وأفريقية ودولية.

الإسماعيلية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على ملعبه فى الإسماعيلية، المقاولون العرب فى إطار منافسات الأسبوع الــ 13 من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا بمقر النادى بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، والسفير الهولندى فى القاهرة، ورؤوف عبدالقادر مدير مشروع البطل الأوليمبى بالنادى؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التعاون المشترك بين النادى الأهلى وشركة "أمستردام كلينك" الهولندية التى تتولى الإشراف على المشروع، والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة.

تونس

يستهل المنتخب التونسى لكرة اليد، مشواره فى بطولة العالم فى نسختها الثامنة والعشرين "بولندا والسويد" وتتواصل حتى 29 يناير الجارى، حيث يلاقى نظيره البحرينى، فى افتتاح مشواره فى المونديال ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

تونس

يشارك السباح التونسى والبطل الأولمبى أيوب الحفناوى، فى سباق 400 متر ضمن ملتقى كنوكسفيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

بغداد

يواجه المنتخب الإماراتى لكرة القدم نظيره القطرى على استاد "الميناء الأولمبى" بمدينة البصرة، فى إطار منافسات بطولة كأس الخليج العربى لكرة القدم "خليجى 25" المقامة حاليا بالعراق.

الكويت

يلتقى منتخب الكويت لكرة القدم مع نظيره البحرينى ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربى لكرة القدم "خليجى 25"، المقامة حاليا فى العراق.

الجزائر

تستضيف الجزائر فعاليات النسخة السابعة من البطولة الإفريقية للأمم للمحليين 2022 "المؤجلة إلى 2023"، وتستمر حتى 4 فبراير المُقبل، بمشاركة 18 منتخبا محليا إفريقيا لأول مرة.

القاهرة

يتولى الحكم الدولى محمود عاشور مهمة حكم تقنية الفيديو فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بين منتخبى الجزائر وليبيا.