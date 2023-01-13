موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، وترصد لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية المواهب ورعايتها.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الدينى، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هى خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وتضم 4 فروع:

الفرع الأول: الصوت الذهبى، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الدينى.

الفرع الثانى: القارئ الصغير، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عاما.

الفرع الثالث: الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين فى الجانب الخطابى شكلا ومضمونا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

الفرع الرابع: الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرا فى محيطه الجغرافى من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابى فى مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية فى مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين فى كل فرع، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية.

كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالى هنا فى موعد أقصاه 31 يناير الجارى.