طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، صباحا طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





حالة الطقس اليوم وتوقعت الأرصاد وجود شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 19 12 العاصمة الإدارية 19 11 6 أكتوبر 19 11 بنها 20 10 دمنهور 20 10 وادى النطرون 20 10 كفر الشيخ 20 11 المنصورة 20 10 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 19 12 طنطا 19 12 دمياط 20 13 بورسعيد 19 11 الإسماعيلية 20 11 السويس 19 11 العريش 19 10 رفح 18 11 رأس سدر 21 10 نخل 18 02 كاترين 15 01 الطور 23 09 طابا 22 11 شرم الشيخ 23 12 الإسكندرية 19 12 العلمين الجديدة 17 12 مطروح 17 11 السلوم 17 10 سيوة 16 07 رأس غارب 21 12 الغردقة 22 12 سفاجا 21 13 مرسى علم 21 13 شلاتين 25 17 حلايب 22 15 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 22 15 الفيوم 18 08 بنى سويف 18 08 المنيا 19 08 أسيوط 20 07 سوهاج 21 09 قنا 22 09 الأقصر 22 08 أسوان 22 10 الوادى الجديد 23 06 أبوسمبل 22 10

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