3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس الجمعة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تستمر اليوم الجمعة، فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة، والتى قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، صباحا طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.