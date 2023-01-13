إغلاق كلى لـ هذا الطريق بالجيزة لمدة 3 أشهر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان لها، مساء أمس الخميس، إنه سيتم غلق كلى لـ طريق امتداد محور 26 يوليو؛ اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة 3 أشهر.

وأضافت: "يأتى هذا، فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق والقيام بأعمال تركيب الأعمدة الخرسانية والأسترادل الخرسانى المتمثل فى كمر خرسانى من الحجم الكبير يستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه المقبل من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات، وتحديدًا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى".

ولفتت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور بالمحافظة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:

استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 مترا وعرض 15 مترا.

حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو تجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز الأعمال.

حركة المركبات التى ترغب بالسير تجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى تسير يميناً تجاه المدخل الحالى بصوره طبيعية بدون أيه تحويلات مرورية.