جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان لها، مساء أمس الخميس، إنه سيتم غلق كلى لـ طريق امتداد محور 26 يوليو؛ اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة 3 أشهر.
وأضافت: "يأتى هذا، فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق والقيام بأعمال تركيب الأعمدة الخرسانية والأسترادل الخرسانى المتمثل فى كمر خرسانى من الحجم الكبير يستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه المقبل من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات، وتحديدًا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى".
ولفتت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور بالمحافظة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:
استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 مترا وعرض 15 مترا.
حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو تجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز الأعمال.
حركة المركبات التى ترغب بالسير تجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى تسير يميناً تجاه المدخل الحالى بصوره طبيعية بدون أيه تحويلات مرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق كلى لـ هذا الطريق بالجيزة لمدة 3 أشهر (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.