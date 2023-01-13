حكم دفع الزكاة فى شراء الأدوية للمرضى الفقراء

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم".
وأضافت: "تلك ألأشياء يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام فى المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التى أشار إليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" متَّفق عليه.
واختتمت الدار: "هذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التى يحتاجون إليها دخولًا أوَّليًّا".
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