هل يمكن لطلاب أولى وثانية ثانوى تغيير اللغة الثانية أو الشعبة الآن؟

جدة - نرمين السيد - وجاء بالخطاب، إنه إيماء إلى بعض الاستفسارات الواردة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وحرصا على تحقيق رغبات الطلاب، حيث إنه تم غلق الموقع الإلكترونى للاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل أى بيانات بها، يرجى التوجيه بالآتى:

- فى حال رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.

- فى حالة رغبة الطالب بالصف الثانى الثانى الثانوى تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس، يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى منه بذلك.

وفى مثل هذه الحالات، وجهت وزارة التربية والتعليم بتعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول.

أما فى حال حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكترونى، يتم تسليمه نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسؤول التطوير التكنولوجى.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، الأسبوع المقبل، وتجرى على مستوى الإدارات التعليمية.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت الوزارة خطابا لمديرى المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى مقرر لها أن تكون فى الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب على إجراء الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تشتمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالى:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) فى وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- يتولى الموجهون الأوائل من واضعى أسئلة الامتحانات إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان فى حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يسلمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأى أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

- يسمح للطالب باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع فى الأعوام السابقة.