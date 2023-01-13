مسرح الدوم يقدم المتسابقة ندى أشرف وتتألق بأغنية نجاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 12:24 صباحاً - تألقت المتسابقة ندى أشرف، من محافظة بورسعيد، في برنامج الدوم الذي انطلقت أولى حلقات موسمه الثانى على قناة DMC، حيث قدمت أغنية للفنانة نجاة، وأشادت لجنة التحكيم بها والتي تشكلت من الإعلامي شادي شاش، والموسيقى محمد أبو الخير، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقى للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.