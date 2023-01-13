بالصور... نرصد الاجواء الشتوية بالإسكندرية واستعداد المحافظة لنوة " الفيضة الكبري"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 12:24 صباحاً - أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عودة الأمطار الغزيرة علي مناطق الإسكندرية المختلفة، فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة " الفيضة الكبرى "، حيث شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة صباح اليوم أدت إلى تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

‏وبدأت منذ الخامسة مساء عودة الأمطار علي مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة علي مناطق العامرية غرب والجمرك ووسط وشرق والمنتزة أول وثان.

وأكد نافع علي رفع حالة الاستعداد منذ مساء الأمس فور ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بداية المنخفض الجوي اليوم يصاحبها أمطار متوسطة تغزر احيانا.

وشدد علي استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة علي مدار الساعة.

وأشار إلي أن من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، علي مدار 24 ساعة.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم التعامل ورفع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق حي ثان المنتزة ( شارع 45 و ميدان المندرة بحري ) ،مع تواجد رئيس الحي و سكرتير عام الحي و جميع الأجهزة التنفيذية متابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي

كما أكدت المحافظة على التعامل مع تجمعات الأمطار ،بنطاق حي العامرية ثان وتواجد رئيس الحي وسكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان