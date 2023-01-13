الصحة العالمية: الإصابات بفيروس ”كورونا” في إقليم شرق المتوسط تتناقص

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 12:23 صباحاً - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن نسب الإصابة بفيروس "كورونا" بالإقليم بدأت في التناقص منذ أكثر من 35 أسبوعًا.

وقالت الدكتورة رنا الحجة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جميع متحورات "كورونا" موجودة في إقليم شرق المتوسط، ولكن الطفرة التي حدثت في الصين لم نرصد أي حالة مصابة بها فى الإقليم حتى الآن.

وبالنسبة للوضع العالمي، أوضحت أن هناك تغيرات في متحورات كورونا، وهناك تحورات جديدة وخاصة الطفرة التي حدثت في الصين، والتي أرجعت حدوثها إلى تلقى الصينيين اللقاح في وقت مبكر جدًا مما جعل نسبة الحماية باللقاح أقل.

وأضافت أنه بالرغم من قوة تلك الطفرة من متحور "كورونا" في الصين، ونسب الإصابة العالية إلا أن نسبة الوفيات فيها أقل من ذي قبل، قائلة: "نوصي جميع الدول بتعزيز قدرتها على الترصد وزيادة نسب التحصين بلقاحات ضد (كورونا)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية".

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أشارت - في بيان لها - إلى أن تفشي (كوفيد-19) بالصين، في الآونة الأخيرة، ناجم في الأغلب عن متحوري أوميكرون "بي إيه 5.2" و"بي إف 7"، وأن المتحورين معًا تسببا في 97.5% من جميع الإصابات المحلية، وذلك استنادًا إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأكثر من ألفي شفرة جينوم بشري.