موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:26 مساءً - موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز سيكون يوم 21 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبياً أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدورى ثم تعادل الأهلي مع المصري سلبياً أيضاً في الجولة ذاتها خلال المباراة التي أقيمت اليوم ببرج العرب.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر، ثم يلتقى الأهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الدور ذاتها، قبل أن يلتقى قطبا الكرة المصرية في قمة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 21 يناير الحالى.

ويحتل الأهلي قمة بطولة الدوري حالياً برصيد 31 نقطة، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني بـ27 نقطة فيما يحل الزمالك ثالثاً بـ26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في السابعة من مساء 21 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

محمود متولي يغيب عن الأهلي أمام الزمالك

ويغيب محمود متولي مدافع الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري أمام الزمالك بعدما حصل على بطاقة صفراء ثالثة عقب مباراة المصري الليلة بالدوري، ودخل متولي مباراة الأهلي والمصري وفي رصيده بطاقتين صفراويتين قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثالثة عقب انتهاء مباراة المصري، حيث اعترض على قرارات الحكم خلال المباراة أقيمت مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.