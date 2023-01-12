رغم التعادل لكنه فى الصدراة.. جدول ترتيب الدوري العام بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:26 مساءً - ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وقع النادي الأهلي فى فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم 13 يناير على استاد برج العرب.



واكتفى النادي الأهلي بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه المصري، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.



وتستعرض صوت الأمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة اليوم:

