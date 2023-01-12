رغم التعادل لكنه فى الصدراة.. جدول ترتيب الدوري العام بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:26 مساءً - ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وقع النادي الأهلي فى فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم 13 يناير على استاد برج العرب.
واكتفى النادي الأهلي بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه المصري، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.
وتستعرض صوت الأمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباراة اليوم:
1- الأهلي- المركز الأول 31 نقطة
2- فيوتشر- المركز الثاني بـ29 نقطة
3- الزمالك- المركز الثالث بـ26 نقطة
4- بيراميدز- المركز الرابع بـ23 نقطة
5- غزل المحلة- المركز الخامس بـ21نقطة
6- الاتحاد السكندري- المركز السادس بـ19 نقطة
7- المقاولون العرب- المركز السابع بـ18 نقطة
8- المصري البورسعيدي- المركز الثامن بـ18 نقطة
9- أسوان- المركز التاسع بـ16 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا- المركز العاشر بـ15 نقطة
11- سموحة- المركز الحادي عشر بـ13 نقطة
12- طلائع الجيش- المركز الثاني عشر بـ13 نقطة
13- فاركو- المركز الثالث عشر بـ12 نقطة
14- البنك الأهلي- المركز الرابع عشر بـ12 نقطة
15- إنبي- المركز الخامس عشر بـ10نقاط
16- الداخلية- المركز السادس عشر بـ10 نقاط
17- حرس الحدود- المركز السابع عشر بـ10 نقاط
18- الإسماعيلي- المركز الثامن عشر بـ7 نقاط