ضياء رشوان: انطلاق الحوار الوطني قريبا وعلي مدار ثلاث جلسات أسبوعيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:26 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم 5 لجان في المحور السياسي، و6 في المجتمعي، و8 في المحور الاقتصادي، وسوف تناقش كافة المحاور أمور وقضايا كثيرة.

أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن مقريين اللجان سوف يتشاورون ويتداولون ويعقدوا اجتماعات عديدة مع بعضهم البعض، وترفع التوصيات والمقترحات لمجلس الأمناء، الذي أعلن اليوم بشكل واضح أن الحوار الوطني سوف يبدأ قريبا جدا، وسوف يسير الحوار والجلسات على مدار 3 أيام في الأسبوع، على أن يتم تخصيص يوم لكل محور.

وتابع ضياء رشوان: "يتبقى أمرين وهناك مشاورات جانبية ومهمة تجرى الآن وسوف تنتهي في منتصف الأسبوع المقبل، وهناك تأخير مؤسف من بعض القوى والأحزاب تحديدا في إرسال ممثليها، في ضوء حرص مجلس الأمناء بالالتزام بالمواعيد المقررة، ونأمل أن يتم إرسال كل الأسماء قبل منتصف الأسبوع المقبل، حتى يعقد مجلس الأمناء بعدها بأيام قليلة آخر اجتماعاته التمهيدية ويبدأ الحوار ويعلن بعدها مباشرة الجدول كامل الالتزامات".

وأكمل ضياء رشوان: "ما جاء في بيان اليوم لمجلس أمناء الحوار الوطني، استعرض القضايا والموضوعات التي ستتم في كل لجنة، والقضية الأولى النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، ثم الإشراف القضائي على الانتخابات بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين في ضوء ارتباط هذا الأمر بالنظام الانتخابي، والتفرغ لأعضاء المجلسين، سواء كانت قطاع عام أو هيئات وغيرها، وهذه أمثال لموضوعات موجودة سوف تناقش، كما أن لجنة التضخم وغلاء الأسعار ستناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتضخم الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لهذا الأمر".

وأشار إلى أن مجلس الأمناء طرح 83 موضوع للمناقشة وموزعين على لجان الحوار الوطني، قائلا: "سوف نصل إلى القضايا ذات الأولوية، والمحور السياسي به 20 قضية، والمحور الاقتصادي 30 قضية، والمجتمعي 33 قضية، وكل الموضوعات المطروحة على صفحة الحوار الوطني ذات أوليات".