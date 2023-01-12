شيخ الأزهر: تربطنا علاقات تاريخية وثيقة بالعراق.. وأتطلع لزيارته

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المناهج التعليمية فى الأزهر مليئة بكثير من الإسهامات العلمية البارزة لعلماء العراق فى الماضى والحاضر، وجامعة الأزهر تستضيف الطلاب العراقيين لدراسة العلوم الشرعية والعربية، بالإضافة للعلوم الحديثة كالطب والهندسة وغيرها.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، وفدا عراقيا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوقف السنى الدكتور مشعان الخزرجى، وحضور سفير العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد صالح، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمى والدعوى المشترك.

بدوره، أعرب رئيس الوقف السنى فى العراق، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا أنه لقاء مع قامة علمية ورمز دينى كبير يعمل دائما من أجل وحدة الشعوب العربية والإسلامية ونشر السلام والتسامح ونصرة قضايا الأمة.

وأكد تقدير العراق الكبير للتعاون العلمى والدعوى مع الأزهر الشريف، واهتمامه بالطلاب العراقيين الذين يدرسون بين جنبات جامعة الأزهر، مشددا على أنها الجامعة الإسلامية العريقة التى يفتخر بها المسلمون حول العالم.

وجدد رئيس الوقف السنى العراقى دعوة العراق؛ حكومة وشعبا، لشيخ الأزهر لزيارة البلاد، معربا عن الاهتمام الكبير من جانب العراقيين بزيارة الإمام الأكبر للعراق فى أقرب وقت، وعن أمله فى أن تسهم هذه الزيارة فى تعزيز روح الوحدة والإخاء بين أبناء الشعب العراقى، بمختلف طوائفهم وأديانهم، وبما يسهم فى تحقيق الوحدة الشاملة بين الشعوب العربية والإسلامية.

وأعرب شيخ الأزهر عن تطلعه لزيارة العراق، مضيفا: "هذا البلد العزيز على قلوب كل العرب والمسلمين"، لما له من تاريخ حافل بكثير من الجهود والأعمال المخلصة التى أسهمت فى الحفاظ على الهوية وإثراء الثقافة الإسلامية والعربية.

وأكد أنه يأمل فى أن تكون زيارته للعراق خطوة فى طريق توحيد الأمة الإسلامية وتعزيز لحمتها؛ لتكون قادرة على مجابهة ما نشهده فى الوقت الحالى من تحديات كبيرة.