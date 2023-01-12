افتتاح معرض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة بدمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - افتتح، مساء اليوم الخميس، بمدينة دمياط الجديدة، معرض "أهلا رمضان"، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.





وقال سمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، فى تصريح له اليوم، إن المعرض يشارك فيه 30 عارضا من التجار من أبناء المحافظة، حيث يقدم كل السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع محدوى الدخل وتنافس الأسعار فى الأسواق والمحلات التجارية. وأضاف أن المعرض هو الثالث الذى يتم افتتاحه خلال شهر يناير الحالى، حيث افتتح المعرض الأول بمدينة دمياط وافتتاح المعرض الثانى بمدينة كفر سعد.افتتاح لبيع السلع بأسعار مخفضة بدمياط الجديدة

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