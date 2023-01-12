سفير مصر لدى جوبا ووزير استثمار جنوب السودانى يبحثان تعزيز سبل التعاون

وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الأزلية والتاريخية بين الدولتين الشقيقتين، مستعرضا التطور الإيجابى فى مسار العلاقات الثنائية فى كل المجالات.
وشدد على أهمية انعكاس تلك العلاقات المتميزة على الشقين الاستثمارى والتجارى، بما يلبى احتياجات الشعبين الشقيقين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ويحقق التكامل الاقتصادى بين الدولتين.
من جانبه، قال وزير جنوب السودان ماطوك، أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر شعبا وقيادة، وعلى الدعم المقدم لهم.
واستعرض ضيو ماطوك، آفاق الاستثمار فى جنوب السودان، مبرزا المجالات الواعدة المختلفة والتى من شأنها تحقيق طفرة اقتصادية ببلاده.
كما تطرق اللقاء كذلك للأطر القانونية المنظمة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، والضمانات المختلفة المقدمة للمستثمرين.
وتباحث الطرفان الترتيبات اللازمة لعقد النسخة الثانية من معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان على ضوء النجاح الذى حققته النسخة الأولى.
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