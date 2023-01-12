محافظ الدقهلية: موقف حضارى جديد للسيارات بالسنبلاوين (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رئيس مدينة السنبلاويين بسرعة الانتهاء من كا أعمال الرصف المتبقية للطرق المؤدية إلى الموقف الحضارى الجديد بالمدينة من خلال التنسيق مع هيئة الطرق لرصف هذه الطرق.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الخميس، بمركز ومدينة السنبلاوين بحضور المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين. وتفقد الأعمال والتجهيزات الجارى تنفيذها لإنشاء موقف السنبلاوين الحضارى الجديد الذى يضم كل خطوط المحافظات والمراكز. وكلف المحافظ، رئيس مدينة السنبلاوين بإنشاء مقاعد انتظار للركاب وكافتيريات ودورات مياه وتوفير كل الخدمات لهم. وقال إننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة من أجل خدمة المواطنين فى كل القطاعات وتلبية احتياجاتهم وحل كل المشاكل التى تواجههم.

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