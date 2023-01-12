تحت عنوان المناخ والبيئة وتنمية المجتمع.. الجامعة العربية تحتضن احتفالية "كل العرب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 09:30 مساءً - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية "كل العرب" العشرون بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز تحت عنوان المناخ والبيئة وتنمية المجتمع ،بمقر الأمانة العامة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين إن استضافة هذا المؤتمر يدل علي إيمان الجامعة بالدور المجتمعي الهام اللذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المختلفه في دعم جهود الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا.

وقدمت السفيرة التهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 27 cop في شرم الشيخ والذي عقد في نوفمبر الماضي، مؤكدة أنه أعطى لقضية المناخ زخما كبير لاسيما وأنه شارك فيه الكثير من منظمات المجتمع المدني.

من جانبه قال ممثل وزارة البيئة الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي أن تنظيم cop 27 من جانب مصر وما تحقق من إنجازات خلاله يمثل نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وشهادة مضيئة على قدرة مصر على تنظيم أحد أهم المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر كل العرب أن هذا المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات التي نجحت في إطلاق مرحلة جديدة من مسار العدالة المناخية في كل دول العالم.

من جانبه قدم الدكتور أحمد سالم الحاكم الأسبق لنادي اللوينز الشكر لجامعة الدول العربية لتنظيم هذا الاجتماع، مضيفا أن الاجتماع يهدف لتنمية الدول العربية عن طريق خدمته.

وأكدت منى الصغير ، أمين عام المنتدى العالمى للإعلام والتنمية ، جلوبال كومباكت ، الأمم المتحدة ، أن المؤتمر يهدف إلى الاحتفال بختام كل الإنجازات العظيمة لعام 2022 من قبل المجتمع المدنى ، ليس فى مصر فقط ، بل انجازات المجتمع المدنى فى كل البلاد العربية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية