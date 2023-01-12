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89 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة ببنك مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 09:30 مساءً - قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 25% و22.5% بلغت 89 مليار جنيه فى بنك مصر، منذ طرحها وحتى الآن.

 

وقرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية يوم الأربعاء الماضى، مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتوفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

 

وسبق أن أعلن البنك أن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأوضح أن الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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