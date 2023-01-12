محمود محيى الدين يرحب بتعيين رزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الـ28

جدة - نرمين السيد - رحب الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بتعيين السيدة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للمناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP28.





وقال محيى الدين - فى بيان اليوم - إنه خلال هذا العام الحيوى والهام للعمل المناخى الدولى يشرفنى أن أتعاون مع السيدة رزان آل مبارك للدفع نحو عمل مناخى أقوى وأكثر طموحا على مستوى الأطراف الفاعلة غير الحكومية بهدف تحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والتى انعكست فى خارطة شرم الشيخ لتنفيذ العمل المناخى خاصة فى إنجاز الاتفاق التاريخى فى ملف الخسائر والأضرار.

وأعرب محيى الدين عن تطلعه للتعاون البناء والمثمر مع المبارك فى سبيل بناء الزخم اللازم لتحقيق تقدم ملموس فى جهود الأطراف غير الحكومية بما يخدم قضايا المناخ على الأجندة الدولية خاصة فى مجالات التمويل والاستثمارات الجديدة فى مجالات التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ.يرحب بتعيين رزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الـ28