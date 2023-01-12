جدة - نرمين السيد - وتضم قافلة الأزهر الطبية نخبةً من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر، وعددًا من الإداريين القائمين على القافلة، وذلك بناء على توجيهات شيخ الأزهر والخطة السنوية التى يعدها الأزهر لهذه القوافل، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة سوهاج.

وتضم قافلة الأزهر الطبية 22 طبيبا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب فى كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، فى 14 تخصصًا.

شملت التخصصات كل من الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير، مع وجود معمل تحاليل متكامل مع القافلة، وكميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان على الحالات المريضة.

ومن المقرر أن تقوم قافلة الأزهر بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مستشفيات قرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج وقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، مع عمل الفحوصات اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة بالمجان فى المستشفى العام بسوهاج، حسب الحالة وحسب التشخيص الطبى.

تهدف القافلة إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقديم الخدمات الطبية لهم وتوزيع الأدوية بالمجان والذهاب إليهم والتيسير عليهم، كما يقوم الإداريون بالقافلة بعمل البحوث الاجتماعية للحالات الأكثر احتياجًا لصرف مساعدات لهم.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فى إطار دور الأزهر المجتمعى والإنسانى الذى لا ينفصل عن الجانب التعليمى والدعوى، مع إجراء البحوث الاجتماعية من قبل الباحثين بإدارة الحسابات الخاصة لحصر الحالات الأكثر احتياجًا لصرف مساعدات لها، وتُسيّر مشيخة الأزهر هذه القوافل وفق خطَّة سنوية، وتقوم بتوقيع الكشف الطبى وعمل الأشعة وصرف الأدوية مجانًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.الأزهر: قافلة طبية تنطلق غدا إلى سوهاج بـ22 طبيبا فى 14 تخصصا