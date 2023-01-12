جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع دوت الخليج، أن الأمراض الوراثية تساعد فى الإصابة الوراثية بالفشل الكلوى مثل مرض التكيس الكلوى، وهو ما يلعب بدوره إلى انتقال المرض إلى الأجنة.
وتابع عميد المعهد القومى للكلى: نجد فى بعض الأحيان عائلة من 4 أبناء والديهم مصابون بالتكيس الكلوى، حينها يصاب الأبناء وراثيا بالمرض.
وشدد الدكتور محمد صلاح الدين، على ضرورة إجراء تحاليل ما قبل الزواج لما لها من أهمية كبرى لمعرفة كل تاريخ الأمراض الوراثية للطرفين، وعلاجها أو تجنبها.
وواصل أنه بالإضافة إلى كل ما سبق فإن مريض السكر والضغط يجب أن يهتم بتعليمات طبيبه الخاص، من دواء وحمية غذائية تتناسب مع حالته الصحية والتقليل من تناول السكريات حتى لا يتعرض إلى مضاعفات تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى.
واستكمل أن إصابة المريض ببعض الأمراض الوراثية والإفراط فى تناول المسكنات شرب الشخص للمياه بصورة كافية كل ذلك يساعد فى تفاقم حالة المريض والإصابة بالفشل الكلوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح الدين لمبتدا: زواج الأقارب من أسباب الإصابة بالفشل الكلوى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.