صلاح الدين لمبتدا: زواج الأقارب من أسباب الإصابة بالفشل الكلوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع دوت الخليج، أن الأمراض الوراثية تساعد فى الإصابة الوراثية بالفشل الكلوى مثل مرض التكيس الكلوى، وهو ما يلعب بدوره إلى انتقال المرض إلى الأجنة.

وتابع عميد المعهد القومى للكلى: نجد فى بعض الأحيان عائلة من 4 أبناء والديهم مصابون بالتكيس الكلوى، حينها يصاب الأبناء وراثيا بالمرض.

وشدد الدكتور محمد صلاح الدين، على ضرورة إجراء تحاليل ما قبل الزواج لما لها من أهمية كبرى لمعرفة كل تاريخ الأمراض الوراثية للطرفين، وعلاجها أو تجنبها.

وواصل أنه بالإضافة إلى كل ما سبق فإن مريض السكر والضغط يجب أن يهتم بتعليمات طبيبه الخاص، من دواء وحمية غذائية تتناسب مع حالته الصحية والتقليل من تناول السكريات حتى لا يتعرض إلى مضاعفات تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى.

واستكمل أن إصابة المريض ببعض الأمراض الوراثية والإفراط فى تناول المسكنات شرب الشخص للمياه بصورة كافية كل ذلك يساعد فى تفاقم حالة المريض والإصابة بالفشل الكلوى.