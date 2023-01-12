محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة بعد تأجيلها لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الامتحانات اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وعدلت محافظة الإسكندرية، وفقا لبيان أصدرته اليوم على صفحتها بفيسبوك، جدول الامتحانات، بحيث يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادتى الرياضيات والمهارات المهنية، الأحد المقبل، الموافق 15 يناير الجارى فى تمام العاشرة صباحا.

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى عام امتحان الجبر والتربية الفنية، الإثنين المقبل 16 يناير من الثامنة صباحا، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى مهنى امتحان الرياضيات والتربية الدينية يوم 16 يناير فى الثامنة صباحا.يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة بعد تأجيلها لسوء الطقس