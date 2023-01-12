سافيو والشحات وأفشة وشريف فى التشكيل الأساسى للأهلي أمام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 07:28 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوريوفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.