وزير الطيران يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني في النقل الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 07:27 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمكتبه اليوم لياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة حيث بحث معه تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

وفى بداية اللقاء أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين والتى تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة حريصة على دعم التعاون والشراكات مع الجانب الصيني وتبادل الخبرات فى صناعة النقل الجوى بما يخدم ويحقق مصالح البلدين.

الحركة الجوية السياحية

وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددًا من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين كما تم مناقشة إستراتيجية قطاع الطيران المصرى والمشروعات الحالية التى تهدف الى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية بين مصر والصين حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا هامًا لدى الشعب الصيني.

ومن جانبه أشاد السفير لياو ليتشيانج بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور كبير على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

قطاع الطيران المدني

وأكد السفير أن الحكومة الصينية تحرص على استمرار تفعيل التعاون مع قطاع الطيران المدنى المصرى والذى يشهد تطورا كبيرا وإنجازات على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية في إطار السعي نحو مستقبل أفضل للتعاون.

وفى ختام اللقاء قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى درع الوزارة إلى السيد لياو ليتشيانج تقديرًا للتعاون القائم والصداقة والشراكة بين البلدين، ومن جانبه قدم السفير الصيني هدية تذكارية لوزير الطيران المدنى.