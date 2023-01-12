عبدالغفار يبحث مع نائب وزير الصحة الكوبى سبل التعاون فى صناعة الأدوية

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لقيادات ومسؤولى القطاعين الصحيين بدولتى مصر وكوبا، نظرا لجهودهم المبذولة فى إطار تطوير واستدامة النظم الصحية، مرحبا بزيارة الوفد الكوبى لمصر.

وثمن وزير الصحة الزيارات التبادلية بين الدولتين، التى تستهدف خلق آفاق تعاونية ونقاشية ووضع رؤية مستقبلية بين الجانبين، بما تؤتى بثمارها فى توفير حياة صحية ذات جودة لمواطنى الدولتين، الأمر الذى يعد بمثابة هدفا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، استعرض خلال الاجتماع التجربة الرائدة للدولة المصرية فى ملف تصنيع الأدوية واللقاحات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف: يأتى ذلك بالإضافة إلى عرض إمكانيات مصر بملف تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية محليا وأن مصر تمتلك المهارات والإمكانيات التى تجعلها رائدة بهذا الملف.

وواصل أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أبدى استعداده لتقديم كل سبل الدعم اللازمة لنقل خبرات مصر وتدريب الكوادر البشرية بكوبا، على مهارات التصنيع للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا التعاون بمجال الرعاية الصحية الأساسية، وتبادل خبرات البلدين بهذا المجال، حيث تمتلك الدولة المصرية أكثر من 5400 وحدة رعاية أساسية بجميع محافظات الجمهورية تخدم حوالى 104 ملاببن مواطن.

واستكمل أن الدكتور خالد عبد العفار، وجه بأهمية الترتيب لإعداد زيارة لوفد من دولة كوبا يترأسه مسؤول إدارة الرعاية الصحية الأولية بدولة كوبا، إلى مصر.

ونوه بأن الوفد سيتكون من استشاريين، وممرضين، وذلك بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للكوادر البشرية بمجال الرعاية الصحية الأولية، تستهدف تنظيم برامج تدريبية وزيارات ميدانية للتعرف على سير العمل بالمنظومة الصحية المصرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بدولة كوبا، سلم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، دعوة رسمية من نظيره بدولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، لزيارة بلاده.

ولفت إلى أن الزيارة بهدف تبادل الخبرات والتباحث حول تطوير النظم الصحية بالبلدين، وبحث الاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم فى استدامة نظم الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية فى المنشآت الصحية بكلا البلدين.

ومن جانبه، أشاد نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بدولة كوبا، برؤية الدولة المصرية وقدراتها فى تطوير المنظومة الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن بلاده بصدد الإعداد لتسجيل بعض الأدوية مصرية الصنع، الأمر الذى يؤكد عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أشار إلى حرص بلاده على تبادل المعلومات والخبرات، ومشاركة البحوث العلمية مع مصر.

يذكر أن الوفد الكوبى خلال زيارته لمصر، أجرى عدة جولات بدءا من هيئة الدواء المصرية، ومدينة جيبتو فارما، ومصنع شركة المهن الطبية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للتعرف على الخطوات والآليات المتبعة فى عملية تصنيع الأدوية واللقاحات بكل أنواعها، كما من المنتظر زيارة مصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة ومدينة السادس من اكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاكسيرا، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

ومن جانب دولة كوبا، والدكتور ديفيد كرابلو مدير التسويق لشركة «BioCuba Farma»، والسيدة أولجا ليديا رئيس هيئة الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية بكوبا، والدكتور أرماندو جاريدو رئيس شركة الصادرات والواردات «MEDICUBA S.A»، وعدد من ممثلى القطاع الصحى بدولة كوبا.