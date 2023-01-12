وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتابعان توافر السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - حرص وزير التنمية المحلية، فى بداية اللقاء، على متابعة جهود المحافظة فى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة والبدء فى إقامة معارض "أهلا رمضان"، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى السيطرة على الأسعار فى الأسواق والتصدى لجشع التجار، استعدادا لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة.

وقال إبراهيم أبو ليمون، إن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع فى إقامة معارض "أهلا رمضان"، بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نطاق المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتى جانب السيارات المتنقلة التى تجوب المحافظة والتى توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25 % حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

وتابع أبو ليمون أن هناك تكليفات بالمرور والتفتيش اليومى على المنافذ لضبط الأسعار وإلزام التجار بتخفيض الأسعار.

من جانبه، شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية بالحملات المستمرة على الأسواق للتصدى بحزم لأى محاولات لتخزين السلع ومحاولة إحداث نقص من السلع لزيادة الطلب عليها وزيادة سعرها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على الفور.

وأكد آمنة أن التوسع فى معارض أهلا رمضان والمنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة أهمية قصوى لتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة وخاصة فى القرى والمناطق الأقل دخلا لتوفير السلع لجميع أبناء المحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية، خلال اللقاء، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2022 / 2023 والتى تتضمن مشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية فى مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة المنوفية لاسترداد أراضى وأملاك الدولة والتصدى بحسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

واستعرض اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويستهدف البرنامج تطوير قرى مركزى أشمون والشهداء لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بلغت حوالى 1333 فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق.

يأتى ذلك إلى جانب إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقا لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع وغيرها من القطاعات الحيوية.و يتابع