جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد، إن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على كل من السلوم، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.





وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن فرص سقوط الأمطار ممتدة حتى آخر اليوم على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى الساعات الأولى من صباح غد. وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة تسجل الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية مع استقرار فى الأحوال الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا وسقوط أمطار (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.