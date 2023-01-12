حافلة الأهلى تصل استاد برج العرب لخوض مباراة المصرى فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 06:30 مساءً - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة المصري التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية. وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس استعدادًا لمباراة المصري، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من النقاط الفنية.

ترتيب الاهلى والمصري في جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، في المقابل يحتل المصرى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصري في الدوري

وفاز الاهلى على انبى بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.