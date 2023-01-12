«الرعاية الصحية» تفوز بـ 3 جوائز من اتحاد المستشفيات العربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن الفوز بـ3 جوائز متميزة من اتحاد المستشفيات العربية.





وقالت إن الجوائز تسلم خلال حفل التكريم المقام على هامش فعاليات المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر" 2023.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن الجوائز شملت فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبى فى قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربى، لافتة إلى تسلم الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية للجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وتابعت أنه شملت الجوائز فوز مستشفى شرم الشيخ الدولى بالجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبى فئة المستشفيات الخضراء.

ولفت إلى تسلم الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة الجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وواصلت أنه شملت الجوائز أيضا الفوز بجائزة القيادة التمريضية المتميزة من اتحاد المستشفيات العربية، مشيرة إلى تسلم الدكتورة شيرين محمد سعد مسئول بإدارة التمريض بالهيئة للجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وكان اتحاد المستشفيات العربية، أطلق هذه الجوائز فى عالم الرعاية الصحية، بهدف تسليط الضوء على المؤسسات والقادة والشخصيات وتكريمهم لإنجازاتهم ومساهماتهم فى تطور الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربى.

يأتى ذلك إلى جانب فوز الهيئة العامة للرعاية الصحية بتلك الجوائز تقديرا لإنجازاتها وبصمتها فى تطوير قطاع الرعاية الصحية المصرى.

يذكر أن المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر" 2023 ينعقد على أرض مصر خلال شهر يناير الجارى، بحضور وزراء الصحة العرب، ورؤساء هيئات الصحة العربية، ورؤساء المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وصانعى السياسات والقرارات بقطاع الرعاية الصحية العربى، والقادة والمدراء التنفيذيين، ومقدمى ومتخصصو الرعاية الصحية، ومطورو تكنولوجيا الرعاية الصحية، وأصحاب الرؤى والمبدعين فى مجال الرعاية الصحية، والجامعات الصحية، وشركات الأدوية والمعدات الطبية.

ويهدف المنتدى العربى السنوى لتطوير الرعاية الصحية 2023، إلى عقد جلسات وحلقات نقاش تفاعلية من أجل تعزيز فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية، وتوحيد الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والاستعداد للمستقبل.«» تفوز بـ 3 جوائز من اتحاد المستشفيات العربية