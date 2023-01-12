محافظ كفر الشيخ يوجه بفتح منافذ متنقلة وثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين الأجهزة التنفيذية، بفتح منافذ متنقلة وثابتة بمختلف المراكز والأحياء بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء والاحتكار، بالإضافة إلى المرور اليومى على السلاسل التجارية والأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية والتزامها بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة لروادها.





وكلف المحافظ، فى بيان اليوم، كل المديريات ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلا عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية.

وفى هذا الإطار، قاد السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية، متنوعة، إضافة إلى تفقد منافذ ومخازن السلع الغذائية، للاطمئنان على توافرها بكميات كبيرة.

وفى مركز ومدينة الحامول، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة، منها عدم وجود شهادات صحية، واشتراطات نظافة، وذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى سياق آخر، قال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، إن 26 ألفا و728 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 / 2023 فى كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تفقده سير الامتحانات اليوم- على توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب، مشددا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين فى أعمال الامتحانات وفقا للضوابط التى أعدتها إدارة الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات.