محافظ أسوان: نعمل على إزالة التعديات ومجابهة مصادر التلوث والحد من مخاطرها

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، إن المحافظة تولى أهمية كبر لنشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث ما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.





جاء ذلك خلال حضور فعاليات التجربة العملية السنوية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل بمرسى الأعقاب "طيبة 8"، والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان التابع لشركة "بتروسيف"، بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات البيئة والمراسى بالمحافظة، وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية، وهيئة الرى والصرف، بالإضافة إلى ممثلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأضاف أن تنفيذ التجربة العملية بشكل سنوى يأتى متواكبا مع سياسة الدولة فى تكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من كل التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطرها.

ومن جانبها، أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان إلى أهمية هذه التجارب العملية فى نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث ما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أنه تم وضع إستراتيجية للمكافحة فى ثلاثة مواقع، حيث يشمل الموقع الأول تأمين موقع محطة مياه بهريف 2 وذلك 25 عن طريق متر من الحواجز الماصة للزيت.

وواصلت: فيما يشمل الثانى موقع الاسترجاع أمام مركز المكافحة، وتم فرد 200 متر حواجز مطاطية ومنظومة استرجاع ميكانيكية وخزان عائم لاستقبال المخلفات السائلة، بينما تضمن الموقع الثالث الشاطئ بشاطئ المغارة حيث تم عمل مكافحة شاطئية يدوية للبقع الزيتية المنتشرة على الشاطئ.