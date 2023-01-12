حياة كريمة فى الإسكندرية.. قافلة طبية تقدم العلاج لـ1121 حالة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بقرية "18 ببنجر السكر"، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان، اليوم الخميس، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان.

وأضافت: شارك فيها 55 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وتابع أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1121 مريضا من أهالى المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 22 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة، رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال يومى العمل بالقافلة إجراء 201 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و214 تحليلا بمعمل الطفيليات و9 أشعات سينية، علاوة على فحص 99 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجراء التثقيف الصحى لعدد 892 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.