انعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى المصرية السعودية

جدة - نرمين السيد - وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها.
وواصل: تناولت المشاورات تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.
واختُتِمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كل الموضوعات التي تم مناقشتها في لجنة التشاور السياسي.
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