حياة كريمة- رئيس جامعة كفر الشيخ: المبادرة غيرت من وجه الحياة فى الريف

جدة - نرمين السيد - وقال "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، على أعلى مستوى من الفهم والوعى والإدراك، خاصة بعدما عقدت مبادرة حياة كريمة عدد من الندوات التوعوية داخل الجامعة.
وأضاف، أن "حياة كريمة" أقامت ندواتها داخل الـ18 كلية التى تضمها الجامعة، مشيرًا إلى أنها المبادرة التى غيرت من وجه الحياة فى الريف المصرى، الذى يسكنه 60% من سكان مصر.
وتابع، أن الجامعة حريصة على إطلاق القوافل الخيرية على مختلف أنواعها، ومشاركة أكبر قدر من الطلاب فى هذه القوافل، حتى يندمجوا فى الأعمال التطوعية ويشاركوا فيها بأنفسهم.
وأردف، أن هناك حرص أيضًا على زيارة الطلاب، للمشروعات التى قامت بها مبادرة حياة كريمة، والمشروعات القومية، لما فى ذلك من تأثير إيجابى عليهم.
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