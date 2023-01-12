وزير الطيران يبحث مع السفير الصينى تعزيز التعاون المشترك فى النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، إن العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين قوية وتشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة حريصة على دعم التعاون والشراكات مع الجانب الصينى وتبادل الخبرات فى صناعة النقل الجوى بما يخدم ويحقق مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة إستراتيجية قطاع الطيران المصرى والمشروعات الحالية التى تهدف إلى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية بين مصر والصين، حيث تعد مصر مقصدا سياحيا هاما لدى الشعب الصينى.

من جانبه، أشاد السفير لياو ليتشيانج بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور كبير على جميع الأصعدة وفى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وقال إن الحكومة الصينية تحرص على استمرار تفعيل التعاون مع قطاع الطيران المدنى المصرى، والذى يشهد تطورا كبيرا وإنجازات على كل الأصعدة خلال الفترة الماضية فى إطار السعى نحو مستقبل أفضل للتعاون.

وفى ختام اللقاء، قدم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى درع الوزارة إلى السفير الصينى تقديرا للتعاون القائم والصداقة والشراكة بين البلدين، ومن جانبه قدم السفير الصينى هدية تذكارية لوزير الطيران المدنى.يبحث مع تعزيز التعاون المشترك فى النقل الجوى