نجاد البرعى: الحوار الوطنى سيناقش كل الموضوعات بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل للرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 04:32 مساءً - أكد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن كل الموضوعات داخل الحوار سيتم مناقشتها بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل للرئيس

وكتب البرعى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها: "موضوعات لجنه حقوق الانسان في الحوار الوطن هتكون؛التعذيب ؛الحبس الاحتياطي؛اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز؛حريه وسائل الاعلام والحبس في قضايا النشر والابداع وقانون جديد لتداول المعلومات؛حريه البحث العلمي ؛ مفوضيه منع التمييز. كل شئ سيناقش بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل الي الرئيس".