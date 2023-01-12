نجاد البرعى: الحوار الوطنى سيناقش كل الموضوعات بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل للرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 04:32 مساءً - أكد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن كل الموضوعات داخل الحوار سيتم مناقشتها بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل للرئيس
وكتب البرعى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها: "موضوعات لجنه حقوق الانسان في الحوار الوطن هتكون؛التعذيب ؛الحبس الاحتياطي؛اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز؛حريه وسائل الاعلام والحبس في قضايا النشر والابداع وقانون جديد لتداول المعلومات؛حريه البحث العلمي ؛ مفوضيه منع التمييز. كل شئ سيناقش بحرية وستصدر التوصيات وتعلن وترسل الي الرئيس".
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.