السبت 14يناير بدء امتحان الصف الثانى الثانوى العام بتعليم الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 04:31 مساءً - بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وطبقا للكتاب الدوري رقم ٤٩ الصادر بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

أكد الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية .

ويوم الأحد الموافق 15 يناير انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية .

علي أن تشمل الامتحانات على نسبه ٨٥ ٪ اختيار من متعدد ( الكتروني) و ١٥ ٪ل للأسئلة المقالية.

و تعقد الامتحانات بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام ( الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية .

وشدد علي تواجد مسئولى وحدة ( IT )والتطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتي تستمر حتي يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.