وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية التوسع في معارض ” أهلاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 04:31 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور محمد موسي نائب المحافظ وذلك بمقر الوزارة ، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية .

وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة والبدء في إقامة معارض " أهلاً رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وكذا السيطرة على الأسعار في الأسواق والتصدى لجشع التجار استعداداً لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة .

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظة والتي توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25 % حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر ، مشيراً إلى أن هناك تكليفات بالمرور والتفتيش اليومي على المنافذ لضبط الأسعار وإلزام التجار بتخفيض الأسعار .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقيام بالحملات المستمرة على الأسواق للتصدى بحزم لأى محاولات لتخزين السلع ومحاولة إحداث نقص من السلع لزيادة الطلب عليها وزيادة سعرها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على الفور ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التوسع في معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة وتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة وخاصة في القرى والمناطق الأقل دخلاً لتوفير السلع لجميع أبناء المحافظة .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالي 2022 / 2023 والتى تتضمن مشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية في مراكز ومدن المحافظة المختلفة وصيانة بعض الكبارى بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات وتخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة لحركة سير السيارات و إضفاء المظهر الجمالى والحضارى عن اعمال التطوير والصيانة وكذا مشروعات تحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة إستمرار المتابعة لتلك المشروعات وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة المنوفية .

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة المنوفية لاسترداد أراضى وأملاك الدولة والتصدي بحسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية رصد أي تعديات أو مخالفات وإزالتها في المهد وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال أي مخالفات ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي متغيرات حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم تجدد المخالفات مرة آخرى .

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى أن هناك متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لهذا الملف المهم حيث تم تنفيذ إزالة لحوالي 1000 حالة تعدي خلال العشر أشهر الماضية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية بلغت حوالى 35 فدان .

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة ومنظومة المخلفات الجديدة في بعض المناطق وتحسين مستوى النظافة ورفع التراكمات اليومية للقمامة ، حيث أشار محافظ المنوفية الى قيامه بجولات مفاجئة لمتابعة مستوى أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية في نظافة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة العامة ، مشيراً الي وصول عدد من المعدات الجديدة كدفعة أولي لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث بلغ حجم الاستثمارات لقطاع تحسين البيئة حوالي 162 مليون جنيه خلال العام الحالي بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى في مجال البينة التحتية لمنظومة المخلفات ومنها المحطة الوسيطة في مدينة تلا التي ستبلغ تكلفتها حوالى 35 مليون جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة رفع تراكمات المخلفات بصورة يومية من كافة الشوارع والميادين والاهتمام بالقري ، ومتابعة أعمال الشركة الجديدة للمخلفات التي تعاقدت مع المحافظة للقيام بأعمال خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لبعض الأحياء .

وخلال الاجتماع استعرض اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بلغت حوالى 1333 في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق ، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع وغيرها من القطاعات الحيوية .

حيث عرض اللواء إبراهيم أبوليمون معدلات تنفيذ بعض المشروعات المستهدف تنفيذها في عدد من قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والشباب والرياضة والصحة ، حيث أكد محافظ المنوفية قيامه بجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية ورصد أي معوقات وسرعة حلها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية الموسعة التي يعقدها بحضور قيادات المحافظات وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وممثلى المديريات الخدمية .

وأوضح محافظ المنوفية أن نسب الإنجاز في عدد كبير من المشروعات الخدمية والحيوية المستهدفة في قرى مركزى أشمون والشهداء تجاوز 80 % ، ويتم توفير كل الدعم لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بصورة لائقة تتوافق مع عراقة محافظة المنوفية ووفق رؤية القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة للمواطنين .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار المتابعة لنهو كافة المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الجمهورية وتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة ، لافتاً إلى متابعة القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة على مستوى محافظات المرحلة الأولي بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.