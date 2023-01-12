هيئة الرعاية الصحية تفوز ب- 3 جوائز من اتحاد المستشفيات العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 04:31 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الفوز بثلاث جوائز متميزة من اتحاد المستشفيات العربية، مشيرة إلى تسلُم الجوائز خلال حفل التكريم المقام على هامش فعاليات المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر" 2023.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجوائز شملت فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى تسلُم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية للجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وأضافت، أنه شملت الجوائز فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بالجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، لافتة إلى تسلُم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة الجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وتابعت: أنه شملت الجوائز أيضًا الفوز بجائزة القيادة التمريضية المتميزة من اتحاد المستشفيات العربية، لافتة إلى تسلُم الدكتورة شيرين محمد سعد مسئول بإدارة التمريض بالهيئة للجائزة خلال حفل التكريم بالمنتدى.

وكان اتحاد المستشفيات العربية، أطلق هذه الجوائز في عالم الرعاية الصحية، بهدف تسليط الضوء على المؤسسات والقادة والشخصيات وتكريمهم لإنجازاتهم ومساهماتهم في تطور الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، مشيرًا إلى فوز الهيئة العامة للرعاية الصحية بتلك الجوائز تقديرًا لإنجازاتها وبصمتها في تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري.

تجدر الإشارة، إلى انعقاد المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر" 2023 على أرض مصر خلال شهر يناير الجاري، بحضور وزراء الصحة العرب، ورؤساء هيئات الصحة العربية، ورؤساء المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وصانعي السياسات والقرارات بقطاع الرعاية الصحية العربي، والقادة والمدراء التنفيذيين، ومقدمي ومتخصصو الرعاية الصحية، ومطورو تكنولوجيا الرعاية الصحية، وأصحاب الرؤى والمبدعين في مجال الرعاية الصحية، والجامعات الصحية، وشركات الأدوية والمعدات الطبية.

ويهدف المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية 2023، إلى عقد جلسات وحلقات نقاش تفاعلية من أجل تعزيز فرص الاستثمار في الرعاية الصحية، وتوحيد الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والاستعداد للمستقبل.