وزير الصحة: نسير وفق استراتيجية لتحقيق نجاحات فى عمليات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وأشار إسماعيل إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالخدمات الصحية فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، التى تعد توجها استراتيجيا لمستقبل الصحة وتقدم خدماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكل فئات المجتمع ولمختلف الأمراض، فى ظل تأكيد القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى، على جودة الخدمات الصحية لمنتفعى المنظومة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى ومعرض اتحاد المستشفيات العربية الرابع والعشرين الذى عقد بالقاهرة تحت شعار "الاستثمار فى الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام" الذى افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفادى علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والبروفسور توفيق خوجه، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وأليس بويز، المدير التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية والدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.

واستهدف المؤتمر، تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها فى أطر تنفيذية لتعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمى بكافة البلدان العربية، بما يخدم مواطنيها، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحى بمصر والعالم العربى فى إطار رؤية مصر الداعمة لتشجيع الاستثمار الصحى وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، وكذلك دور أنظمة الاعتماد والجودة فى فتح آفاق الاستثمار.

وبدوره قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن الدولة المصرية تسير وفقا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمى، أهمها التعاون والتنسيق بين البلدان العربية بملف التدريب الطبى، بوضع خطة لتدريب فرق الأطباء، بالإضافة إلى تذليل التحديات التى قد تواجه النظم الصحية بالدول العربية، ومنها سد العجز بين الكوادر البشرية للفرق الطبية بكافة التخصصات منوها بأهمية الاستثمار بالمجال الصحى الذى يعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحى، بالتعاون مع الدول العربية ودفعهم للاستثمار المباشر سواء بمجال المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين الحكومى والخاص بمصر، مشيرا إلى دورها فى فتح آفاق للتعاون مع الشركات والجهات المنوطة للاستثمار الصحى، بما يخدم رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، تماشيا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال افتتاحه لجلسة بعنوان "قوة الجودة فى الرعاية الصحية.. مفتاح حيوى للاستثمار"، أشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أهمية التكامل على المستوى العربى خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الدواء واللقاحات لافتا إلى اتخاذ مصر خطوات جادة فى هذا الإطار مما يفتح مجالا كبيرا لتدفق الاستثمارات، حيث تؤكد الاحصائيات والأرقام الحاجة الماسة إلى ذلك خاصة فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة ومنها: آثار جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية.

وخلال إجابته عن سؤال جرى طرحه حول تكامل هيئات الاعتماد العربية وعلاقة رفع مستوى معايير الجودة بمنع تدهور الخدمات الصحية، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة لجودة الصحة بالمفاهيم الثقافية للمجتمع مثل: الطب القائم على الدليل والبرهان وافضل الممارسات، والتحسين المستمر للمنشأة الصحية، والتعلم المستمر لفرق العمل، وتثقيف المرضى وكذلك ثقافة "النظام" الذى يضمن جودة مستمرة، مشيرا إلى أن المجتمعات التى آمنت بالنظام والاستدامة فى تحقيق النتائج المرجوة هى التى استطاعت تحقيق خطوات كبيرة فى تطبيق الجودة على أرض الواقع مؤكدا أن المعايير التى تعتمد عليها جميع أنظمة الاعتماد – الدولية والوطنية - منبثقة من نفس الجذور، ولفت إلى ان المعايير الوطنية تتميز بمراعاة خصوصية المجتمع وثقافته واحتياجاته، وأن الاستثمار فى الاعتماد من شأنه تعزيز وحماية أنظمة الرعاية الصحية العربية فضلا على زيادة الاستثمارات فى السياحة العلاجية.

وحول دور منظمة الصحة العالمية فى الصحة العربية، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ان المنظمة لا يقتصر دورها على التوجيه والنصيحة وانما هى مسئولة عن تعزيز الحق فى الرعاية الصحية الآمنة مما يتطلب المتابعة الفعلية والاستدامة فى الترصد والعمل على تغيير مفهومها من التعامل مع المراضة إلى الحفاظ على الصحة.. فالجودة هى تحقيق الأمن الصحى للشعوب وهو مسئولية مشتركة بين الفرد والدولة، وأضافت ان الجودة حق لكل انسان وتحتاج إلى ان نغير من ثقافتنا.. وتسعى المنظمة إلى تحديد مؤشرات واضحة للجودة مثلما تعاملت مع جائحة كورونا من خلال منهجية واضحة.

واستعرضت الدكتورة جومانا العابد، رئيسة دائرة أبو ظبى لتحليل الجودة وتحسين الصحة بالإمارات العربية المتحدة، تجربة برنامج "مؤشر" التى تم تطبيقها فى الامارات وأكدت التعاون المرتقب لربط البرنامج مع كل من مصر والأردن وتوظيفه للاستفادة من تطبيقاته فى مجالات تحسين جودة الخدمات الصحية خاصة فى مراكز الرعاية الأولية لنقلها إلى مختلف الدول العربية.

وشارك بالجلسة الدكتور أسعد رياض، المدير الإقليمى لمكتب تيموس بالقاهرة، المهندس نايف معلوف، الرئيس والمدير التنفيذى لمركز بيليفيو الطبى بلبنان، وأدارها كل من: البروفسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، والبروفسور سلمان نواف، أستاذ الصحة العامة بالكلية الملكية بلندن.

وخلال جلسة بعنوان: "الاستثمار فى البشر.. القيادة وبناء وتطوير القدرات"، أكد د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تشهده مصر حاليا من تحسن فى مؤشرات الصحة العامة وحتى فى متوسط الأعمار جاء نتيجة الاستثمار فى مقدمى الخدمات الصحية على مر العصور منذ ما يقرب من 200 سنة فى عهد محمد على، وهو ما حول شكل الرعاية الصحية فى مصر من الشكل البدائى إلى الشكل الحديث، على سبيل المثال فى عام 1960 بلغ متوسط العمر المتوقع فى مصر 45 سنة، أما الآن فهو 71 سنة، وهو ما يمثل أهم عائد للاستثمار فى البشر على المجتمع.

وأورد أن الاستثمار فى البشر لا يقتصر على مقدمى الخدمات الصحية بل يمتد كذلك لمتلقى الخدمة من خلال التوعية والتثقيف الصحى خاصة فى الطب الوقائى القائم بالأساس على متلقى الخدمة أكثر من مقدمها.

كما استعرض د. عوض مطرية، المستشار الإقليمى لمكتب شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية كيف يؤثر الاستثمار فى بناء قدرات العاملين بالرعاية الصحية فى اقتصاديات النظم الصحية من خلال تعزيز التدريب والتعليم وتنمية الموارد لخدمة المرضى بشكل أفضل.

وأدار الجلسة كل من: الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور على أبو جرين، عضو المجلس التنفيذى باتحاد المستشفيات العربية.