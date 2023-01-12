رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، لمتابعة جهود الوزارة فى ملفات العمل المختلفة.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة لما تتخذه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر بصورة مطردة، مشيرا إلى أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية، والترويج لها فى المحافل العالمية وبلدان العالم.

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ المتحف المصرى الكبير، استعدادا لافتتاح هذا الصرح الأثرى المهم، وقدم الوزير تقريرا مفصلا حول نسبة الإنجاز لمختلف مكونات المشروع، الذى سيعرض ضمن قاعاته العديد من القطع الأثرية الفريدة، بأساليب مميزة ووسائط رقمية تعكس الإبهار، على النحو الذى يتناسب وجلال الحضارة المصرية العريقة.

وتطرق وزير السياحة والآثار، إلى الموقف التنفيذى لاستراتيجية التطوير المؤسسى التى تتبعها الوزارة، كأحد عناصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف رفع كفاءة المنشآت السياحية والآثرية، والنهوض بالخدمات المقدمة، وفق منظومة تقوم على التوسع فى الجودة وتطبيقات الرقمنة وآليات الرقابة والتقييم، بما يقدم تجربة سياحية مميزة فى مصر للوافدين، ويحقق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع بعض المشروعات الجاهزة للافتتاح قريبا، لتضاف إلى رصيد مصر الحافل من المقاصد الجاذبة للسياحة، وتطرق أيضا إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية واستثمار المحافل العالمية فى هذا الصدد، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة بالوزارة فى مختلف المواقع فى إطار خطط التطوير المؤسسى.