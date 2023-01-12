وزير القوى العاملة يلتقي مديري المديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 03:29 مساءً - شحاتة :حصر المنشأت وقاعدة بيانات بشأن نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة..خلال 10 ايام

*تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رعاية وحماية "ذوي الهمم"..وخطة من "القوى العاملة"لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة مديري مديريات القوى العاملة المنتشرة في كافة المحافظات،سرعة الانتهاء من الحصر،وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشأت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،وكذلك الاعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة ال5٪ ،المطلوبة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة ،واوضح الوزير أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات،وخلال 10 ايام من اليوم الخميس ،مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية"ذوي الهمم" وادماجهم في سوق العمل،وقال الوزير أن" الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر اعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الاسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات "الرئيس"،داعيا جميع المديريات التعامل مع "ذوي الهمم" بشكل لائق وكريم،مؤكدا أيضا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي ، للتفتيش والتأكد من "معلومات المديريات"..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس مع مديري المديريات،بديوان عام الوزارة..بحضور المستشاريين، والإدارات المركزية المختصة بهذا الشأن ..

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد قرر الشهر الماضي "ديسمبر 2022"،تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة،ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018،وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس أن الإدارة العامة لمتابعة شؤون المديريات "قطاع مكتب الوزير"، كانت قد أرسلت خطابا إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات "الوزير"، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"،يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%،على أن يوضح البيان:إسم المنشأة ،وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة، على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.